La sconfitta di Trump sarà la sua vittoria

di Leonardo N. Molinelli

TORONTO - Ma davvero il dibattito lo ha vinto Hillary Clinton? Certo, l’ex segretario di Stato si è dimostrata molto più preparata di Trump sui temi specifici. Ha dimostrato una conoscenza approfondita delle questioni e ribadito per l’ennesima volta che lei “lavora per il bene del popolo americano da 30 anni”. Ma questa non è una novità. Tutti sappiamo che a novembre lo scontro sarà tra una donna super preparata ma antipatica e “colpevole” di rappresentare le elite e un pericoloso populista che però sa usare i media e ha trascinato tutti nel suo reality show personale.

Come ha detto qualche settimana fa il comico americano Bill Maher, “è tale la disparità di percezione degli elettori e dei media che per la Clinton questi dibattiti contro Trump erano come fare una gara di spelling contro un Chihuahua: se il cane non fa la cacca sul palco è già andato oltre le aspettative”.

E in fondo è andata così. Hillary che snocciola dati, esperienze, incarichi e successi con quel fare saccente che mette a dura prova anche chi la sostiene. Trump che attacca con colpi sotto la cintura, tira su col naso e mente in maniera spudorata.

Non dovrebbe esserci partita. Invece la partita c’è. E quando Trump rifiuta di dichiarare che accetterà l’eventuale sconfitta, attacca il diritto all’aborto blaterando di interruzioni di gravidanza al nono mese o chiama gli immigrati latini “bad hombres”, fa storcere la bocca a tanti. Però parla al cuore del suo elettorato. Lo coccola, ne sdogana il pensiero davanti alla nazione e al mondo intero che guarda. Insomma, si assicura tutti i voti della destra rurale americana. E facendolo smaschera anche i Repubblicani, che questo popolo lo hanno creato e adulato per averne i voti salvo poi fare i fatti loro a Washington. E a novembre, se perderà, metà America urlerà che le elezioni erano “rigged”, truccate. E sarà difficile per Clinton governare. Sicuri che abbia davvero vinto lei?

(Venerdì 21 ottobre 2016)

